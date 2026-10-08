Овечкин назвал особенной акцию в его честь перед матчем НХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин впечатлен церемонией, предшествовавшей первому домашнему матчу команды в новом сезоне НХЛ.

Перед стартом матча против "Питтсбурга" Овечкина представили зрителям в его сыновья Сергей и Илья.

"Это был потрясающий момент. Огромная толпа, и дети объявляют мое имя. Это был особенный момент", - приводит слова Овечкина пресс-служба "Вашингтона".

Матч завершился победой "Вашингтона" со счетом 5:3, Овечкин результативными действиями не отметился.

Ранее Овечин заявил, что нынешний сезон будет последним в составе "Вашингтона". За столичный клуб он играет с 2005 года, став самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ – 929 голов.