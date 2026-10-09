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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на юниорском турнире в Казахстане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алиса Заикина стала победительницей мемориала Дениса Тена в Казахстане в женском одиночном катании среди юниоров.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка из России заработала 206,05 балла.

Второе и третье места также заняли представительницы России. Серебряным призером соревнования стала Виктория Стрельцова (200,99), бронзовым – Алена Принева (198,59).

Мемориал Дениса Тена проходит в Алма-Ате с 7 по 10 октября.

фигурное катание
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