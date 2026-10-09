Российская гимнастка выиграла многоборье на турнире Aura Cup в Загребе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россиянка София Ильтерякова стала победительницей в индивидуальном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Aura Cup.

Соревнование проходит в Загребе.

Награду высшего достоинства спортсменка завоевала, набрав 120,200 балла.

Серебряную медаль завоевала представительница Венгрии Фанни Пигницки (105,050). В тройку лучших также попала еще одна россиянка Анастасия Власенко (103,350).