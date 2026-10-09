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Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Итальянец Винченцо Монтелла отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Турции по футболу. Об этом сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

Кадровому решению предшествовала четырехматчевая серия поражений национальной команды в Лиге наций УЕФА.

52-летний Монтелла возглавил сборную Турции в 2023 году. Под его руководством она дошла до четвертьфинала чемпионата Евро-2024, а на ЧМ-2026 не смогла выйти в плей-офф.

Винченцо Монтелла футбол
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