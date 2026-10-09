Третий тур Гимнастической Премьер-Лиги пройдет в Москве 11 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Третий тур Гимнастической Премьер-Лиги сезона-2026 состоится 11 октября в Академии спорта "Динамо". Шесть команд продолжат борьбу за попадание в четверку сильнейших, которая получит право выступить в плей-офф.

По итогам двух стартовых туров лидирует "Локомотив" (52 очка), далее следуют ГК ХК "Спартак-Москва" (43 очка), ЦСКА (39 очков), "Крылатые Барсы" (38 очков), "АГГА" (23 очка) и "Динамо" (19 очков).

В программу третьего тура вошли три матча:

Капитанами-наставниками команд выступят выдающиеся гимнасты: Алексей Немов и Лилия Ахаимова (ЦСКА), Даниел Маринов и Анастасия Ильянкова ("Крылатые Барсы"), Артур Далалоян и Виктория Комова ("Динамо"), Владислав Поляшов и Дарья Нагорная (ГК ХК "Спартак-Москва"), Давид Белявский и Ксения Афанасьева ("Локомотив"), Антон Голоцуцков и Елена Замолодчикова ("АГГА").

Соревнования проходят в смешанном командном формате: гимнасты выступают на вольных упражнениях, параллельных брусьях и перекладине, гимнастки — на разновысоких брусьях, бревне и вольных упражнениях. Ведущим мероприятия выступит Сергей Гладун.

Решающий финальный матч турнира состоится 6 декабря на "Навка Арене".