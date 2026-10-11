Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" выиграть матч НХЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 4:1 победила "Флориду" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Главным героем матча стал российский нападающий Кирилл Капризов, забивший три гола. Также на его счету в этой встрече голевая передача.

Для россиянина это седьмой хет-трик в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний Капризов набрал 8 (6+2 по системе "гол+пас") очков в пяти матчах регулярного чемпионата. Всего за карьеру на его счету 483 (236+247) очка.