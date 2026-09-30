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Двое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Двое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Хоккеист Кирилл Капризов
Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Кирилл Капризов стал самым высокооплачиваемым российским игроком Национальной хоккейной лиги 2026 года по версии журнала Forbes.

Как сообщается на сайте Forbes, совокупный доход (с учетом заработков вне льда) нападающего "Миннесоты" в отчетный период составил $19,4 млн.

В общем рейтинге НХЛ россиянин с этими показателями занимает пятое место.

В топ-10 присутствует еще один отечественный хоккеист: вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин с доходом в $16 млн делит девятое-десятое места с канадским нападающим "Вегаса" Митчем Марнером.

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в 2026 году является шведский форвард "Анахайма" Лео Карлссон - $21,2 млн. Второе место занимает канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдевид ($20,8 млн), третье – американский нападающий Каттер Готье ($19,7 млн).

хоккей НХЛ Кирилл Капризов Игорь Шестеркин
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