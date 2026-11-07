Белоруссия готова оспорить в CAS решение ИИХФ не допускать ее сборные к ЧМ-2027

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В федерации хоккея Белоруссии заявили о несогласии с решением Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать молодежную и взрослую сборные страны на чемпионаты мира в 2027 году, заверили, что готовы бороться за свои права, в том числе в CAS.

"Федерация намерена защищать права белорусского хоккея и в ближайшее время определит конкретные правовые шаги, в том числе возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решениям органов ИИХФ", - сказали там.

В субботу Совет ИИХФ объявил, что сборные Белоруссии не примут участия в молодежном чемпионате мира и чемпионате мира 2027 года. Решение принято через несколько дней после того, как дисциплинарная коллегия ИИХФ, удовлетворив апелляцию ФХБ, аннулировала решения совета от 27 июля 2026 года и признала, что ссылки на соображения безопасности не подкреплены достаточными доказательствами.

"Это уже второй случай в 2026 году, когда дисциплинарная коллегия отменяет решения Совета ИИХФ об ограничении участия национальных команд", - отметили в федерации хоккея Белоруссии.

Как полагают в федерации, до чемпионата мира в Германии, который начнется в мае 2027 года, остается достаточно времени, чтобы проработать все организационные вопросы.

"Недопуск белорусских команд ИИХФ объясняет необходимостью сохранить структуру и организационное планирование турниров, но в отношении России заявляет о необходимости исполнить решение CAS, что также потребует изменения состава участников. Почему такой же подход не применен к Белоруссии, остается без ответа", - заявил председатель ФХБ Александр Богданович.