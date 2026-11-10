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Гендиректор "Спартака" избран в состав правления РПЛ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов избран в состав членов правления Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Во вторник состоялось общее собрание клубов лиги.

Участники избрали состав правления РПЛ, в него вошли: президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, вице-президент, генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов, заместитель генерального директора – исполнительный директор "Зенита" Максим Погорелов, генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Состав правления избран на один год.

футбол Спартак Сергей Некрасов
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