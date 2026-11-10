Сборная России по легкой атлетике впервые за шесть лет проводит сбор вне СНГ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Впервые с 2020 года сборная России по легкой атлетике проводит учебно-тренировочные сборы за пределами СНГ, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Сборы проходят в турецком Измире при поддержке Российского спортивного фонда и Центра спортивной подготовки.

"Измир - отличная площадка для работы в это время года, погода сейчас позволяет проводить полный объем тренировок на открытом воздухе. Наша главная цель - качественно подготовить команду к зимнему сезону, но одновременно с этим мы держим в голове Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, поскольку следующий год будет предолимпийским", - заявил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

"Такие сборы за пределами страны, организованные впервые за долгое время, важны и для наработки международного опыта команды", - отметил он.

В сборах участвуют 26 спортсменов из разных дисциплин. В том числе сильнейшие легкоатлеты России - Данил Лысенко, Полина Ткалич, Юлия Караваева, Анатолий Киселев, Елизавета Слободенюк, Ярослав Ткалич, Вера Филатова и Михаил Шмыков. В команде атлеты из чего более десяти регионов страны - самый представительный состав делегировали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.