Поиск

Отыгравший 16 сезонов в НХЛ Кейн перешел в "Сибирь"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Эвандер Кейн стал игроком "Сибири", сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

Контракт с 35-летним канадцем рассчитан на год.

Кейн отыграл 16 сезонов в НХЛ, где провел 1001 матч и набрал в регулярных чемпионатах 648 (339+309 по системе "гол+пас") очков.

Он выступал за "Атланту", "Виннипег", "Баффало", "Сан-Хосе", "Эдмонтон", "Ванкувер".

В составе "Эдмонтона" хоккеист дважды играл в финале Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.

Также Кейн выступал в КХЛ: в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ канадец провел 12 матчей за минское "Динамо".

Кейн – победитель молодежного ЧМ-2009, участник взрослых чемпионатов мира.

хоккей КХЛ НХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева победила Элину Свитолину на Итоговом турнире WTA

Мирра Андреева победила Элину Свитолину на Итоговом турнире WTA

СКА со счетом 7:1 разгромил "Спартак" в КХЛ

Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Тамбиев отстранен от должности главного тренера московского ХК "Динамо"

"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

Mercedes выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"

"Зенит" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

"Краснодар" обыграл ЦСКА и прервал серию без побед в РПЛ