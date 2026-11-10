Отыгравший 16 сезонов в НХЛ Кейн перешел в "Сибирь"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Эвандер Кейн стал игроком "Сибири", сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

Контракт с 35-летним канадцем рассчитан на год.

Кейн отыграл 16 сезонов в НХЛ, где провел 1001 матч и набрал в регулярных чемпионатах 648 (339+309 по системе "гол+пас") очков.

Он выступал за "Атланту", "Виннипег", "Баффало", "Сан-Хосе", "Эдмонтон", "Ванкувер".

В составе "Эдмонтона" хоккеист дважды играл в финале Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.

Также Кейн выступал в КХЛ: в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ канадец провел 12 матчей за минское "Динамо".

Кейн – победитель молодежного ЧМ-2009, участник взрослых чемпионатов мира.