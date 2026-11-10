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Боксер Силягин полностью восстановился после травмы и готов к бою с иранцем Сайджадом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин полностью восстановился после травмы глаза и готовится к поединку с иранцем Мехраби Сайджадом, который возглавит турнир "Лига бокса. Битва за контракт" в Краснодаре.

"Глаз полностью восстановился, никак не беспокоит, на тренировки и лагерь не повлиял. Считаем с командой, что нужно было в начале боя подальше держать дистанцию. Сейчас нужно хорошо вернуться и победить, а дальше набирать ход", — заявил Силягин.

Для 33-летнего бронзового призера чемпионата мира и Европейских игр 2015 года этот восьмираундовый бой во втором среднем весе станет первым после апрельского поединка за пояс IBF с кубинцем Ослейсом Иглесиасом. Тогда россиянин был вынужден уступить из-за перелома скуловой кости, полученного уже в первом раунде.

Также в свой третий профессиональный поединок проведет финалист чемпионата мира-2025 и трехкратный чемпион России Евгений Кооль. В шестираундовом бою в полусреднем весе его соперником станет представитель Узбекистана Сухроб Аскаров.

бокс Павел Силягин
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