Линда Носкова первой вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Линда Носкова со счетом 6:3, 6:3 победила американку Кори Гауфф во втором туре Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Носкова занимает восьмое место, Гауфф – четвертое.

Для спортсменки из Чехии это вторая победа на турнире, Носкова набрала 2 очка и гарантировала себе выход в полуфинал. По 1 очку в группе А набрали Джессика Пегула (США, №5 в мировом рейтинге) и Гауфф. Марта Костюк (10) из Украины очков пока не набрала.

В группе В теннисистки к данному моменты сыграли по матчу. По победе, как сообщалось, одержали Арина Соболенко (Белоруссия, 2) и Мирра Андреева (Россия, 3). Они выиграли соответственно у Каролины Муховой (Чехия, 7) и Элины Свитолиной (Украина, 6).

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки каждого из квартетов.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила Марта Костюк. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина – действующая победительница Итогового турнира WTA. В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.