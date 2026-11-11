Сын хоккеиста Ильи Ковальчука вызван в сборную России по футболу U-17

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Филипп Ковальчук вошёл в состав сборной России U-17 на ноябрьский сбор, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Филипп Ковальчук - сын двукратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука. Ковальчук-младший является воспитанником академии клуба Дэвида Бекхэма "Интер Майами" (США).

Филипп Ковальчук начал заниматься футболом в академии клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". Затем играл в академиях "Сан-Паулу", московского "Динамо" и берлинской "Герты".

За юношескую сборную России спортсмен дебютировал в 2023 году: на его счету четыре гола в девяти матчах.

Ранее РФС сообщил, что 11 и 13 ноября сборная России U 17 в Каире сыграет с Египтом.