Российский боксер Муртазалиев проведет бой за титул IBF Intercontinental

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер, экс-чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев проведет поединок за титул IBF Intercontinental в первом среднем весе против венесуэльца Хоана Гонсалеса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 12 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Для 33-летнего Муртазалиева этот поединок станет первым на ринге в России с апреля 2019 года. В последний раз он выходил на ринг в январе в Лондоне, где спорным решением судей уступил британцу Джошу Келли и потерял чемпионский пояс IBF.

35-летний Гонсалес возглавляет рейтинг BoxRec среди венесуэльских боксеров среднего веса. Он уже имеет опыт выступлений в России: в декабре 2022 года в Екатеринбурге он проиграл Магомеду Курбанову.

Главным событием турнира станет чемпионский поединок в полутяжелом весе между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

Также запланированы титульные бои с участием других российских спортсменов: двукратный чемпион мира Шарабутдин Атаев поборется за звание регулярного чемпиона WBA в полутяжелом весе с венесуэльцем Альберто Рамиресом, а обладатель пояса WBA Gold Вадим Туков встретится с аргентинцем Лукасом Бастидой в бою за статус обязательного претендента по версии WBA в среднем весе.