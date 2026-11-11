Российский гонщик Шварцман будет выступать за команду Lola в "Формуле E"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский пилот Роберт Шварцман подписал контракт с командой Lola для участия в чемпионате мира "Формула E" в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

В сезоне 2027 года 27-летний гонщик будет совмещать выступления в "Формуле E" с участием в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), где он будет представлять заводскую команду Peugeot TotalEnergies.

Шварцман является чемпионом "Формулы-3" (2019 год) и вице-чемпионом "Формулы-2" (2021 год) в составе команды Prema. С 2017 по 2022 год он входил в состав гоночной академии Ferrari, а также выполнял функции тестового и резервного пилота команд Ferrari и Kick Sauber (в 2024 году принимал участие в свободных заездах на Гран-при Мексики).

В 2025 году Шварцман дебютировал в американской серии IndyCar, став первым в XXI веке новичком, выигравшим квалификацию легендарной гонки "500 миль Индианаполиса".