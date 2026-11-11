В Омске из-за беспилотной опасности отменили соревнования фигуристов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Запланированный на 11 ноября юниорский этап по фигурному катанию в Омске отменен из-за угрозы беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"Решение об отмене принято в целях обеспечения безопасности фигуристов, зрителей и всех участников мероприятия", - говорится в сообщении.

О дальнейших изменениях в расписании турнира и возможных переносах этапов организаторы пообещали сообщить дополнительно.