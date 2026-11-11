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Большунов выиграл гонку на 10 км в Ханты-Мансийске

Большунов выиграл гонку на 10 км в Ханты-Мансийске
Александр Большунов во время соревнований. Архивное фото.
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем в рамках соревнований "Югория. Первый снег 2026".

Дистанцию он преодолел за 21 минуту 35,1 секунды.

Второе место с отставанием в 19,6 секунды занял Иван Горбунов. Бронзовым призером стал Егор Митрошин. Его отставание от Большунова составило 19,8 секунды.

Накануне Большунов неудачно провел гонку классическим стилем, заняв лишь 16-е место.

Женскую гонку на 10 км свободным стилем в среду выиграла Елизавета Маслакова - 24 минуты 37,2 секунды. Второе место заняла Елизавета Бекишева (+1,3 секунды), третье - олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+17,2).

Александр Большунов Вероника Степанова лыжные гонки
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