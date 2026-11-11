Канада решила не допустить россиян на молодежный ЧМ по хоккею даже при наличии визы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) о том, что не будет выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира-2027. Об этом сообщает TSN.

Отмечается, что запрет распространяется даже на тех игроков, у которых уже есть действующие визы: они также признаны не имеющими права на участия в турнире, в том числе под нейтральным флагом.

Государственный секретарь Канады по спорту Адам ван Куверден заявил, что статус нейтрального атлета, применяемый к россиянам на других международных стартах, распространяется исключительно на индивидуальных спортсменов, но не на целые команды.

Ранее СМИ сообщали о плане Б на случай отказ россиянам в визе: при такой ситуации планировалось задействовать в сборной России игроков, уже выступающих в клубах Северной Америки.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал ИИХФ допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди молодежи. Однако несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно. Молодежный ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.