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Сборная Испании по футболу до 43 матчей продлила беспроигрышную серию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:0 победили национальную команду Чехии в пятом туре Лиги наций УЕФА.

Встреча состоялась в Праге.

На 39-й минуте гол забил Алекс Баэна (с пенальти), на 90+6 – Марк Пубиль.

Чехия доигрывала матч в меньшинстве: на 69-й минуте красную карточку получил Ладислав Крейчи.

Сборная Испании продлила рекордную беспроигрышную серию до 43 матчей.

В другом матче группы 3 элитной лиги А сборная Англии в Лондоне со счетом 2:1 одолела Хорватию.

В составе английской сборной голы провели Морган Роджерс (24) и Гарри Кейн (64, с пенальти). Автор гола у Хорватии – Петар Сучич.

Сборные Испании (15 оков) и Англии (12) вышли в плей-офф. Хорватия (3) и Чехия (0) лишились шансов.

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