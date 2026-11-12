Сборная России по футболу победила Узбекистан в товарищеском матче

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:2 победили национальную команду Узбекистана в товарищеской встрече.

Матч состоялся в Ташкенте.

На 5-й минуте случился автогол игрока сборной России Виктора Мелехина. На 46-й минуте Бехруджон Каримов укрепил преимущество хозяев в счете.

Во втором тайме подопечным Валерия Карпина удалось забить три гола. Дубль оформил Николай Комличенко (70, 75-я минуты), автором еще одного точного удара стал Алексей Миранчук.

На матче присутствовали 9518 зрителей.

17 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Венесуэлой.