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Путин указал на необходимость последовательно отстаивать интересы России в мировом спорте

Путин указал на необходимость последовательно отстаивать интересы России в мировом спорте
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжит последовательно и легальным путем добиваться соблюдения своих интересов в мировом спорте, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно и дальше идти вот этим легальным путем, подтверждать решения, в том числе решения Международного спортивного арбитража. Ведь они (страны, выступающие против допуска российских спортсменов до соревнований - ИФ) пренебрегают и судебной системой в этой сфере, то, по сути, пренебрегают всеми принципами международной Олимпийской хартии, вот к чему это ведет", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в четверг.

"Надо последовательно, спокойно добиваться отстаивания своих интересов, что мы и будем делать по всем направлениям", - подчеркнул глава государства.

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Владимир Путин
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