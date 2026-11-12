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Путин поддержал идею о проведении в России ЧМ по водным видам спорта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве Дворца водных видов спорта для проведения чемпионатов Европы и мира, заявки на проведение которых планирует подать Федерация водных видов спорта.

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин во время заседания Совета по физической культуре и спорту в четверг попросил президента дать поручение правительству по строительству Дворца водных видов спорта для четырех федераций. Он уточнил, что федерация намерена бороться за проведение чемпионата мира и чемпионата Европы по водным видам спорта. Дворец необходим для их проведения.

"Что касается чемпионата мира - конечно, разумеется, будем поддерживать. Уверен, что Минспорта поддержит. И правительство в целом. Командуйте, все сделаем. (...) Даю поручение" - сказал Путин.

В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила в правах спортсменов из России и Белоруссии. Теперь они могут выступать в соревнованиях под государственной символикой своих стран.

Владимир Путин Дмитрий Мазепин
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