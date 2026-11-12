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ISU запросил разъяснения у финской федерации по допуску российских фигуристов на ЧМ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) запросил дополнительные разъяснения у Федерации конькобежного спорта Финляндии и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию в связи с заявлениями правительства страны о правилах въезда граждан России.

"ISU принял к сведению заявление правительства Финляндии, касающееся въезда граждан России в страну и возможных последствий этого для спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Тампере", — говорится в сообщении пресс-службы союза.

В организации подчеркнули, что "спортсмены не должны нести наказание за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов".

"ISU запрашивает дополнительные разъяснения у Федерации конькобежного спорта Финляндии и Организационного комитета и в настоящее время не будет давать дальнейших комментариев", - отмечается в тексте обращения.

Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан Российской Федерации, сообщил финский МИД.

Ограничения распространяются и на спортсменов.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Финляндии пройдет в марте 2027 года.

Финляндия фигурное катание
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