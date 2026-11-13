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Кейн установил рекорд по числу матчей за сборную Англии по футболу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Гарри Кейн стал новым рекордсменом сборной Англии по числу матчей в ее составе.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги наций против сборной Хорватии стала для 33-летнего форварда 126-й за сборную. Таким образом, он превзошел достижение бывшего вратаря Питера Шилтона, на счету которого было 125 игр.

Матч Англия – Хорватия прошел в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. На счету Кейна – гол с пенальти.

В этом месяце Кейн получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту мира по итогам года.

футбол Англия Гарри Кейн
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