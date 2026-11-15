ИИХФ объявила, что сборная России по хоккею не сыграет на молодежном ЧМ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею не примет участия в чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"ИИХФ подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная U20 не сможет принять участие в чемпионате мира", - говорится в заявлении на сайте организации.

Федерация подчеркнула, что Канада остается хозяйкой стартующего 26 декабря молодежного ЧМ.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал ИИХФ допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди молодежи. Однако несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно.

Молодежный ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.