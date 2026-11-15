ФХР и ОКР обратятся в МОК в связи с решением по молодежной сборной России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России называет незаконным решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отказать отечественной молодежной сборной в праве выступить на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

"Федерация хоккея России выражает решительный протест в связи с этим недопустимым и незаконным решением", - говорится в заявлении на сайте ФХР.

В ФХР уверены, что решение ИИХФ "принято исключительно по политическим причинам, в нарушение обязательного и вступившего в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям, а также соглашения, заключенного ИИХФ с ФХР, по которому международная федерация обязалась незамедлительно исполнить решение CAS". "Исключение российской команды нарушает основополагающие принципы права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований", - отмечается в тексте обращения.. "Федерация хоккея России совместно с Олимпийским комитетом России обратится в Международный олимпийский комитет для разрешения сложившейся неприемлемой ситуации", - говорится в заявлении. ФХР объявила о намерении будет добиваться исполнения решения CAS, восстановления прав российских спортсменов и возмещения причиненного вреда всеми доступными правовыми

В воскресенье ИИХФ объявила, что сборная России не примет участия в молодежном ЧМ-2027 "в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады".

CAS 30 октября удовлетворил апелляцию ФХР и обязал ИИХФ допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди молодежи. Несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что России не разрешат участвовать в молодежном ЧМ, который пройдет в Канаде в декабре. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно.