Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA

Фото: VCG/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева со счетом 7:5, 6:3 победила украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

Таким образом, Андреева стала победительницей соревнования.

Для россиянки это был дебютный Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

В мировом рейтинге Андреева занимает третье место, но уже гарантировала себе подъем на второе место. Свитолина – шестая ракетка мира.

Свитолина была первой соперницей россиянки на групповом этапе, Андреева взяла верх со счетом 6:4, 6:0. С аналогичным счетом она затем победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и досрочно вышла в плей-офф.

В третьем туре Андреева сыграла против соотечественницы Дианы Шнайдер (№11 в рейтинге WTA), заменившей Каролину Мухову из Чехии (у седьмой ракетки мира возникли проблемы со здоровьем). Встреча завершилась победой Андреевой – 6:2, 6:1.

В полуфинале Андреева в двух сетах одолела пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (США).

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждого квартета.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила десятая ракетка мира Марта Костюк из Украины. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA в прошлом году.

В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.