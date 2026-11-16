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Путин поздравил Мирру Андрееву с триумфом на Итоговом турнире WTA

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой в одиночном разряде Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

"От души поздравляю Вас с триумфом в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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Путин отметил, что Андреева вдохновенно прошла сложную турнирную дистанцию и продемонстрировала подготовку, мастерство, выдержку и волю. По словам президента, своей победой она продолжила традиции отечественной теннисной школы.

В ночь на 16 ноября по московскому времени Андреева победила шестую ракетку мира украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США). Для россиянки это было дебютное участие в турнире в одиночном разряде.

После соревнования 19-летняя россиянка поднялась с третьего на второе место в рейтинге WTA.

Андреева стала второй россиянкой, выигравшей Итоговый турнир WTA в одиночном разряде: в 2004 году титул завоевала Мария Шарапова.

Владимир Путин теннис Мирра Андреева Мария Шарапова
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