Мирра Андреева впервые в карьере стала второй ракеткой мира

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева поднялась с третьего на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на сайте организации.

Андреева опередила белоруску Арину Соболенко, которая, соответственно, опустилась со второй на третью ступень.

Статус первой ракетки мира удерживает представительница Казахстана, до 2018 года выступавшая за Россию Елена Рыбакина.

Для Андреевой второе место в мировом рейтинге – наивысшее в карьере.

В ночь на 17 ноября по московскому времени Андреева победила шестую ракетку мира украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира WTAв Индиан-Уэллсе (США). Для россиянки это было дебютное участие в турнире в одиночном разряде. Однако второе место в рейтинге Андреева гарантировала себе уже после полуфинала соревнования.

Андреева стала второй россиянкой, выигравшей Итоговый турнир WTAв одиночном разряде: в 2004 году титул завоевала Мария Шарапова.

В топ-10 рейтинга WTAна данный момент также входят: Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе – США), Элина Свитолина (Украина), Линда Носкова, Каролина Мухова (обе – Чехия), Ига Швентек (Польша), Марта Костюк (Украина).