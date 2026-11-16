Сборная Испании по футболу уступила Англии и прервала 43-матчевую серию без поражений

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 победили национальную команду Испании в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Мадриде.

По ходу матча английская сборная добилась преимущества в три гола. На 45-й минуте пенальти реализовал Гарри Кейн. На 53-й минуте отличился Эзри Конса, еще через четыре минуты – Бен Уайт.

Спустя непродолжительное время Испания заработала пенальти, а сфоливший в штрафной англичанин Эллиот Андерсон получил красную карточку. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Микель Оярсабаль (65-я минута).

На 75-й минуте в составе хозяев гол забил Нико Уильямс.

В оставшееся до финального свистка время сборная Испании не раз была близка к успеху, но несколько спасительных сейвов совершил голкипер сборной Англии Джеймс Траффорд.

В результате у Испании прервалась 43-матчевая серия без поражений. Предыдущий проигрыш испанцев был датирован 28 марта 2023 года, когда они в гостях уступили Шотландии (0:2). По ходу серии без поражений Испания сумела стать победителем чемпионатов Европы и мира.

Сборная Англии набрала 15 очков и с первого места в группе 3 вышла плей-офф элитной Лиги А. Испания уступила англичанам по дополнительным показателям и стала второй (также выйдя в плей-офф). Хорватия (6 очков) и Чехия (0) в плей-офф не вышли.

Действующий чемпион Лиги наций УЕФА – сборная Португалии.