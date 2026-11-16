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Суд арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена в Махачкале

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве призера чемпионата России по самбо на территории одного из банкетных залов в Махачкале, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в понедельник.

Фигуранту инкриминируют ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось, 14 ноября между местным жителем и призером чемпионата России по самбо произошел конфликт на территории банкетного зала "Маракеш", где проходила свадьба. После выстрела подозреваемого из огнестрельного оружия пуля попала в голову спортсмена.

Дагестан СКР Махачкала самбо
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