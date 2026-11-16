Шестаков, Емельяненко и Махачев поздравили мировое сообщество с 88-летием самбо

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков и послы вида спорта Федор Емельяненко и Ислам Махачев поздравили мировое самбистское сообщество с 88-летием самбо, сообщает пресс-служба ФИАС. Праздник отмечается 16 ноября в честь создания этого вида единоборств в СССР в 1938 году.

В своем обращении глава ФИАС подчеркнул, что за 88 лет самбо прошло путь от первых спортивных залов до крупнейших мировых арен. Он напомнил о ключевых вехах признания вида спорта: получении постоянного признания Международного олимпийского комитета (МОК) в 2021 году и Международного паралимпийского комитета (IPC) в 2025 году.

"В это непростое время самбо неизменно остается островком стабильности и дружбы. Я от всей души поздравляю самбистов всего мира с нашим общим праздником! Желаю вам крепости духа, непоколебимой воли к победе и сохранения уважения к сопернику, чести и взаимовыручки", — отметил Шестаков. Он также указал на рекордные достижения последних лет, включая участие 101 страны на 50-м юбилейном чемпионате мира 2026 года в Ташкенте и активное развитие адаптивных направлений, таких как самбо слепых.

Федор Емельяненко в своем поздравлении сделал акцент на воспитательной и философской роли единоборств. "Я очень люблю этот вид спорта, он очень много мне дал. Я сам самбист и до конца своих дней останусь самбистом. Наш спорт учит правильно работать над собой, ставить цели и добиваться их, анализировать каждый свой шаг. Самбистом надо быть по жизни - тогда и в любой другой сфере ты будешь достигать своих целей", — заявил Емельяненко.

Действующий чемпион UFC Ислам Махачев, также являющийся послом самбо, призвал спортсменов к максимальной концентрации и трудолюбию в условиях высокой конкуренции. "Приходя в зал, ты видишь сотни ребят, которые тренируются утром и вечером, - во всех странах залы полные, все хотят стать чемпионами. На таком уровне важно всё: режим, дисциплина, полная концентрация на тренировке, умение впитывать каждое слово тренера. Поэтому мой совет прост: делайте больше, чем ваш соперник, - и в зале, и в жизни", — отметил Махачев.

В ФИАС выразили благодарность всем причастным за неоценимый вклад в развитие самбо, которое сегодня культивируется более чем в 140 странах мира и входит в программы крупнейших мультиспортивных соревнований, включая Всемирные игры боевых искусств, Африканские игры и Всемирные игры.