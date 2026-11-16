Норвегия с 16 ноября ужесточает ограничения на въезд российским и белорусским спортсменам

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия с 16 ноября вводит ограничения на въезд в страну и выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии, следует из заявления норвежского правительства.

"Норвежскому управлению по иммиграции и Национальному управлению полиции дано распоряжение отказывать российским и белорусским спортсменам и сопровождающему их персоналу во въезде в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Следствием этого указания станет отказ в выдаче виз для этой категории лиц", - говорится в заявлении на сайте кабмина.

Отмечается, что ограничения "вступают в силу немедленно". Они касаются, в частности, спортсменов, которые выступают под российским, белорусским или нейтральным флагами, а также сопровождающий атлетов персонал.

При этом введенные ограничения не распространяются на граждан России и Белоруссии, которые имеют действующий вид на жительство в странах Шенгенской зоны.

В четверг правительство Финляндии ввело ограничительные меры для въезда в страну российских спортсменов.

Спортивный арбитражный суд 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди юниоров. Несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.