Экс-игрок НХЛ Дадонов перешел в "Ак Барс"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Ак Барс" подписал контракт с нападающим Евгением Дадоновым, сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано до 31 мая 2029 года.

Прошлый сезон 37-летний форвард провел в составе "Нью-Джерси" в Национальной хоккейной лиге, отличившись одной заброшенной шайбой в 24 матчах. За 12 сезонов в НХЛ форвард отыграл 696 матчей и набрал 384 (172+212 по системе "гол+пас") очка.

В КХЛ нападающий провел шесть сезонов и набрал 300 (146+154) очков в 382 играх.

Евгений Дадонов - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), чемпион мира, (2014), победитель юношеского ЧМ (2007) и обладатель ряда других титулов.