Назван состав сборной России по боксу на Кубок президента IBA

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские боксеры выступят на первом в истории Кубке президента Международной ассоциации бокса (IBA), который стартует в Стамбуле в конце ноября.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в состав сборной страны вошли следующие спортсмены: Эдмонд Худоян (до 50 кг), Баир Батлаев (до 52 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 65 кг), Александр Зырянов (до 70 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Михаил Усов (до 85 кг), Рамазан Дадаев (до 90 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 100 кг), Владислав Муравин (свыше 100 кг).

Отмечается, что Кубок президента также открывает новый цикл мирового рейтинга IBA. Очки начисляются в зависимости от занятого места: 1000 баллов – чемпионам, 700 – серебряным призерам, 500 – бронзовым призерам, 250 – четвертьфиналистам и 100 – боксерам, дошедшим до 1/8 финала.

"Эти очки сыграют важную роль при отборе на будущие турниры – Кубок президента и чемпионаты мира IBA", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 26 ноября по 4 декабря.