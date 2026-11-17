Фернандо Алонсо выступит на ралли "Дакар"- 2027

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо примет участие в ралли-марафоне "Дакар" в 2027 году в составе команды Aston Martin.

Об этом сообщается на официальном сайте британской команды.

Алонсо, продливший контракт с Aston Martin Aramco на 2027 год, будет выступать на специально подготовленном автомобиле Dreadnought. Его штурманом станет пятикратный победитель "Дакара" в классе мотоциклов Марк Кома, который уже работал с Алонсо во время его дебюта в ралли-рейдах в 2020 году.

Помимо Алонсо, за руль Dreadnought сядут девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Леб (штурман Фабьен Люркен) и действующий чемпион мира по ралли-рейдам бразилец Лукас Мораес (штурман Пабло Морено).

49-й ралли-марафон "Дакар" пройдет с 9 по 23 января 2027 года. Гонка начнется с пролога в Португалии (Фару), после чего маршрут пройдет через Марокко и завершится в Марракеше.