Хет-трик Винисиуса принес сборной Бразилии крупную победу над Сингапуром

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 7:0 разгромили национальную команду Сингапура в товарищеском матче.

Встреча прошла на поле Сингапура.

Хет-трик оформил Винисиус Жуниор, его голы состоялись на 9-й, 15-й и 21-й минутах. Точными ударами также отметились Эндрик (31), Эстевао (51), Райан (65).

Поставил точку в игре автогол игрока сборной Сингапура Рауля Сухайми (74).

В предыдущем товарищеском матче бразильцы, несмотря на дубль Винисиуса, уступили в гостях Японии (2:3).