Боксеры Азалия Аминева и Вадим Мусаев проведут бои на турнире "IBA.PRO 22" в Уфе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Азалия Аминева и Вадим Мусаев проведут свои поединки 27 ноября в Уфе в рамках турнира "IBA.PRO 22". Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионка Европы-2026 и четырехкратная чемпионка России Аминева будет защищать свой пояс WBA Asia в первом полусреднем весе против Нозипхо Белл из ЮАР. Россиянка завоевала титул WBA Asia в апреле в Уфе, победив нигерийку Синтию Огунсемилоре из Нигерии. Далее россиянка сосредоточилась на выступлениях по любителям, выиграв чемпионаты Европы и России.

8-раундовый бой между Аминевой и Нозипхо будет со-главным на турнире "IBA.PRO 22".

Финалист чемпионата мира и чемпион России 2021 года Вадим Мусаев встретится с Нуртасом Ажбеновым из Казахстана, известного по боям с Ильей Поповым и Исой Чаниевым. Последний бой Мусаев прошел в июле в Москве на турнире "IBA.PRO 19", когда россиянин выиграл у Фарахата Манилолы. До этого в декабре в Дубае Мусаев завоевал пояс IBO.

На кону предстоящего 10-раундового боя будет стоять титул IBF Asia Oceania в полусреднем весе.

Возглавит шоу бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым и кубинцем Энди Крусом.