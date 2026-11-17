EHF рассматривает участие женской сборной России по гандболу в отборе на ЧЕ-2028

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что Европейская федерация гандбола (EHF) рассматривает возможность участия женской сборной России в квалификационных соревнованиях к чемпионату Европы 2028 года.

"Получил сегодня письмо от руководства Европейской федерации гандбола с разъяснениями перспектив возвращения российских национальных команд на международную арену. Главное: возможность участия женской сборной России в чемпионате Европы 2028 года остаётся открытой", - написал Шишкарев в своем телеграм-канале.

По его словам, EHF уже разработала схему отбора, которая позволит россиянкам принять участие в отборе на ЧЕ. Предложение вынесут на утверждение исполкома федерации на ближайшем заседании в Польше. "Пока это не допуск и не гарантия возвращения. Но уже конкретный вопрос, конкретный турнир и работа над механизмом участия", - уточнил Шишкарев.

"В письме EHF отдельно подчёркивает: членство Федерации гандбола России не приостанавливалось, каналы общения всё это время оставались открытыми. Мы по-прежнему часть европейской гандбольной семьи", - отметил он.

Женский ЧЕ-2028 по гандболу пройдет в Дании, Норвегии и Швеции.



