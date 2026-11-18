Овечкин повторил антирекордную серию матчей без голов в НХЛ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 5:2 победили "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев две голевые передачи оформил на свой счет российский нападающий Никита Кучеров.

В свою очередь, российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился и продлил серию матчей без голов до 14. Для него это повторение антирекордной серии.

Последний (и единственный в этом сезоне) гол 41-летнего Овечкина датирован 11 октября, когда он поразил ворота "Сиэтла" (3:5). Предыдущая неудачная серия россиянина случилась в конце 2023 года. В результате в регулярном чемпионате 2023/24 Овечкин забил 31 гол – самый низкий показатель за карьеру в НХЛ.

Что касается 33-летнего Кучерова, матч против "Вашингтона" стал для него 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ. В этих встречах он набрал 1154 (409+745 по системе "гол+пас") очков.