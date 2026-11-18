Назван состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала по хоккею

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной "Россия 25" определился с хоккеистами, которые примут участие в розыгрыше Кубка Первого канала.

Как сообщается на сайте Федерации хоккея России, в список вошли следующие игроки:

Вратари - Петр Андреянов ("Сочи"), Семен Вязовой ("Салават Юлаев"), Максим Моторыгин ("Динамо"), Александр Смолин ("Металлург").

Защитники - Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов (оба – "Авангард"), Григорий Дронов ("Трактор"), Егор Замула (ЦСКА), Илья Карпухин ("Автомобилист"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Даниил Пыленков ("Динамо"), Александр Сиряцкий ("Металлург"), Ярослав Цулыгин ("Салават Юлаев").

Нападающие - Виталий Абрамов ("Амур"), Руслан Абросимов ("Северсталь"), Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Егор Виноградов ("Торпедо"), Никита Гусев ("Сочи"), Максим Джиошвили ("Трактор"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба – "Локомотив"), Артем Ильенко ("Авангард"), Прохор Полтапов, Назар Привалов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Дмитрий Силантьев ("Металлург").

В расширенный список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 25 лет.

Возглавляет сборную "Россия 25" Роман Ротенберг.

Турнир пройдет в Москве с 9 по 13 декабря. 12 декабря россияне сыграют с Белоруссией (начало – 15:30 мск), 13 декабря – с Казахстаном (15:30).

Также в рамках турнира запланированы матчи по адаптивному хоккею, игры Кубка Первого канала 3х3, в том числе среди детей.