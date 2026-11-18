"Спартак" обменял в "Металлург" Мальцева и Морозова на Исхакова и Нечаева

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Спартак" и "Металлург" договорились об обмене игроками, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба

В состав магнитогорского клуба перешли нападающие Михаил Мальцев и Иван Морозов. Как сообщает пресс-служба "Металлурга", с обоими хоккеистами подписаны контракты до конца сезона-2027/28.

Взамен "Спартак" получил форвардов Руслана Исхакова и Игоря Нечаева, а также спортивные права на защитника Всеволода Комарова и денежную компенсацию.

26-летний Исхаков является воспитанником академии "Спартака". В текущем сезоне КХЛ он набрал 17 (8+9 по системе "гол+пас") очков в 25 матчах за "Металлург". 20-летний Нечаев в нынешнем чемпионате провел 24 игры и набрал 14 (6+8) очков.

Мальцев в текущем сезоне записал на свой счет 8 (5+3) очков в 22 матчах за московский клуб. Морозов, права на которого оставались у "красно-белых" после расторжения контракта по его инициативе в июле, в нынешнем сезоне не играл.