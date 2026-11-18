Александр Зверев первым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Немец Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в матче второго тура группового этапа проходящего в Турине Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Результат – 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Зверева.

В настоящий момент представитель Германии является первой ракеткой мира. Что касается Шелтона, в рейтинге ATP он занимает четвертое место.

Соперники представляют группу Джона Макинроя. Одержав вторую победу, Зверев гарантировал себе место среди полуфиналистов.

Действующий победитель Итогового турнира ATP – итальянец Янник Синнер, он становился триумфатором два раза подряд. Защитить титул на этот раз он не сможет, поскольку по состоянию здоровья досрочно завершил сезон.

В 2020 году Итоговый турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, в 2009 – его соотечественник Николай Давыденко.

Медведев выступает сейчас в группе Ивана Лендла. В первом туре занимающий пятое место в мировом рейтинге россиянин победил итальянца Флавио Коболли (№6 в рейтинге ATP). В среду Медведев сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.