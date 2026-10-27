Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

Алексия Путельяс и Гарри Кейн на 70-й церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне Фото: UEFA via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Англии и германской "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча". Церемония вручения состоялась в лондонском театре "Палладиум".

Женский "Золотой мяч" получила полузащитница "Лондон Сити Лайонессес" Алексия Путельяс, для которой эта награда стала третьей в карьере.

В мужском голосовании Кейн опередил фаворитов - Ламина Ямаля из "Барселоны" и Килиана Мбаппе из мадридского "Реала".

Награда стала признанием достижений Кейна за прошедший год. Он выиграл "Золотую бутсу" Европы, внес ключевой вклад в победу "Баварии" в чемпионате Германии, с национальной командой взял бронзовые медали чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

"Это был очень трудный год, конкуренция невероятная", - сказал Кейн, принимая трофей. Он поблагодарил всех номинантов и партнеров по командам, отметив, что вручение награды в Лондоне делает момент "особенным".

Кейн стал пятым англичанином, удостоенным "Золотого мяча", и первым за последние 25 лет. До него престижная футбольная награда доставалась Стэнли Мэттьюзу (1956), Бобби Чарльтону (1966), Кевину Кигану (1978, 1979), а также Майклу Оуэну (2001).