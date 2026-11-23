Федерация бокса России стала полноправным членом World Boxing

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России получила статус полноправного члена World Boxing, сообщается на сайте отечественной организации.

Решение было принято 20 ноября на IV ежегодном конгрессе World Boxing в Панаме. Делегаты конгресса одобрили 47 заявок на полноправное членство, в результате чего общее число национальных федераций с таким статусом достигло 170.

@По поручению генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина мы приняли участие в конгрессе. В течение двух дней рассматривалось множество вопросов. Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран", - заявил заместитель генерального секретаря Федерацию бокса России Андрей Истомин, представлявший организации в Панаме. -.

Получение полноправного членства дает российской организации право голоса на конгрессах World Boxing, позволяя участвовать в голосовании по вопросам повестки наравне с другими федерациями.