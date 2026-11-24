РФС представил детальные рекомендации по проектированию стадионов до 10 тыс. зрителей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз представил детальные рекомендации по проектированию стадионов вместимостью до 10 тысяч зрителей.

"Документ объединяет нормативные требования, российский и международный опыт строительства и эксплуатации спортивных объектов. В нём рассмотрены выбор участка и расположение арены, планирование игрового поля, организация зрительских зон для разных категорий болельщиков, создание условий для футболистов, тренеров и официальных лиц матча", - говорится в сообщении организации.

Отдельные блоки раскрывают работу стадионных служб, включая медицину, телевещание, питание и администрацию, а также описывают применяемые технологические решения и меры по созданию доступной среды. В нем указаны и разобраны типовые и распространённые ошибки при проектировании, которых можно избежать до начала строительства.

Отмечается, что руководство подготовлено на основе действующих нормативных требований Российской Федерации, стандарта организации РФС (СТО РФС), а также российского и международного опыта строительства и эксплуатации стадионов.

"Документ носит рекомендательный характер и не заменяет действующие строительные нормы, ГОСТ, СанПиН и технические регламенты", - подчеркнули в РФС.