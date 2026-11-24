Назван состав сборной России по боксу на Кубок мира

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов объявил состав на финал Кубка мира боксу.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в него вошли следующие спортсмены: Володя Мнацаканян (весовая категория – до 50 кг), Максим Шумов (до 65 кг), Сергей Сергеев (до 75 кг), Бешто Шавлаев (до 80 кг), Идар Занилов (до 85 кг).

Стал известен и состав женской сборной России, которую возглавляет Альберт Муталибов: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 70 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 80 кг), Ксения Олифиренко (свыше 80 кг).

Соревнование пройдет в Ташкенте с 26 ноября по 4 декабря под эгидой World Boxing.