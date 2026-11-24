ЦСКА обыграл "Акрон" и вышел в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 победили тольяттинский "Акрoн" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Самаре, где "Акрoн" проводит домашние матчи.

На 67-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

Набрав 11 очков, ЦСКА занял второе место в группе D и гарантировал себе выход в 1/8 финала Пути РПЛ. "Акрoн" с 7 очками финишировал третьим и продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Первое место в группе занимает "Ростов" (12), четвертое – "Локомотив" (3).