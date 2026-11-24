CAS лишил сборную Марокко золота в Кубке африканских наций по футболу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации футбола Сенегала и лишил сборную Марокко титула победителя Кубка африканских наций.



Об этом говорится в релизе суда.



Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) засчитала сборной Сенегала техническое поражение за поведение игроков в финальном матче турнира и официально присудила чемпионский титул команде Марокко. Сенегальская сторона не согласилась с этим вердиктом и оспорила решение в CAS.



В финале турнира 18 января этого года Сенегал обыграл Марокко со счетом 1:0, забив победный гол в дополнительное время.



Основное время завершилось со счетом 0:0. При этом в компенсированное ко второму тайму время матча марокканцы получили право на пенальти.

Команда Сенегала в знак протеста покинула поле, но все же потом вернулась.